Um homem foi esfaqueado neste sábado (17) na Avenida São Rafael, antes da partida entre Bahia e Galícia pelo Campeonato Baiano, por integrantes da torcida organizada Bamor.

De acordo com alguns relatos, a vitima estava com uniforme do Vitória, porém a informação não foi confirmada pelas autoridades do estado. O local do crime fica em um raio de 3km do Barradão, estádio do rival do Bahia. O jogo do tricolor baiano foi realizado na Arena Fonte Nova, com triunfo por 3 a 0.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver um grupo de cerca de 20 homens agredindo a vítima, que acabou ficando ensanguentado ao lado de um caminhão. Caído, ele ainda foi vítima de golpes de faca.