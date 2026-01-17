Cristiano Ronaldo chamou atenção mais uma vez em um jogo do Al-Nassr, só que dessa vez o Robozão não se destacou por um gol ou um lance bonito. Na vitória por 3 a 2 contra o Al-Shabab, pelo Campeonato Saudita, o astro português ficou marcado por uma provocação a Marcelo Grohe, goleiro do time rival e campeão da Libertadores com o Grêmio.

No lance do terceiro gol do Al-Nassr no jogo, Cristiano Ronaldo empurrou a cabeça de Grohe assim que percebeu que a bola entrou. O tento foi anotado por Ghareeb, aos 30 minutos do 2º tempo, quando o placar marcava 2 a 2.

Enquanto o VAR checava a validade do gol, Grohe foi tirar satistação com CR7, que fez um gesto de que o goleiro estava "chorando". Ainda antes da bola voltar a rolar, Ronaldo conversou com o arqueiro e se desculpou com um abraço.