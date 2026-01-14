Ao menos 31 pessoas morreram e outras 64 ficaram feridas após um guindaste de obras cair sobre um trem em movimento no nordeste da Tailândia. O acidente aconteceu por volta das 9h dessa terça-feira (horário local) e provocou o descarrilamento da composição, além de esmagar vagões -um deles pegou fogo.

Segundo autoridades, 195 passageiros estavam a bordo do trem, que fazia o trajeto entre Bangcoc e a província de Ubon Ratchathani. Equipes de resgate retiraram todos os ocupantes, e os feridos foram levados a hospitais da região. Entre as vítimas estão uma criança de um ano e um idoso de 85; oito pessoas continuam em estado grave.

O guindaste era usado na construção de uma ferrovia elevada, parte de um projeto com apoio da China para ligar a capital tailandesa ao Laos. O governo determinou a abertura de investigação para apurar as causas do acidente, em meio a críticas recorrentes sobre falhas na fiscalização de segurança em obras no país.