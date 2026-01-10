Uma pessoa foi presa na madrugada deste sábado (10) após seis pessoas terem sido mortas em tiroteios no Mississippi, nos EUA.

Seis foram mortos em tiroteios relacionados no leste do estado. O xerife do condado de Clay, Eddie Scott, afirmou em uma publicação no Facebook que "várias vidas inocentes" foram perdidas "devido à violência" na cidade de West Point, perto da fronteira com o Alabama.

Os ataques ocorreram em três locais diferentes do Mississippi. A informação foi confirmada pelo xerife em entrevista à ABC News.

Um suspeito foi detido. "O indivíduo está sob custódia e não representa mais uma ameaça para nossa comunidade", afirmou o policial ainda nas redes sociais.

Ainda não se sabe as circunstâncias e motivação dos crimes. As autoridades policiais disseram que ainda estavam investigando o caso e que divulgariam novas informações assim que possível.