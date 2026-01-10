Um homem em situação de rua foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira (9) no Centro de Curitiba (PR), e boatos nas redes sociais apontaram, equivocadamente, que a vítima seria o ex-modelo Rafael Nunes da Silva, conhecido como “mendigato”.

Segundo a apuração policial, o corpo foi localizado numa travessa próxima à Praça Generoso Marques, com ferimentos no pescoço causados por arma branca. A semelhança física com Rafael Nunes levantou a suspeita inicial, mas a hipótese foi descartada após exame de papiloscopia.

A identificação confirmou que a vítima é Alan Alexander Sant’ana Fineze, de 29 anos, conhecido como “Polaco”, que não portava documentos no momento quando encontrado. De acordo com a Polícia Civil, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.