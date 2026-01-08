Apresentado nesta quarta-feira (7) pelo Cruzeiro, Tite não se alongou sobre a saída de Gabigol. O comandante desejou sorte ao atacante, que foi emprestado ao Santos até o fim deste ano.

"A gente olha para frente. Agora eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Néiser, do Chico da Costa. Desejo sucesso para ele [Gabigol], que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Eu quero focar no meu trabalho e naquilo que eu possa desenvolver na melhor condição. Que ele [Gabigol] seja feliz e que eu tenha felicidade aqui no Cruzeiro", disse.

Tite assinou com o Cruzeiro até o fim de 2026, mesmo período do empréstimo do Gabigol ao Santos. O atacante tem contrato com o time mineiro até o final de 2028.