Em 2026, dois estados brasileiros devem registrar o último ano de crescimento da população antes de uma sequência de queda no número de habitantes, segundo as projeções mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

São os casos de Alagoas e Rio Grande do Sul. Nos dois locais, a população tende a cair a partir de 2027, indica o instituto.

Caso as estimativas se confirmem, alagoanos e gaúchos irão antecipar um movimento que deve ocorrer mais tarde nas outras unidades da Federação.