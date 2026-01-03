O governo Lula fará uma reunião de emergência neste sábado (3) para tratar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, informou o canal GloboNews.

Encontro acontece ainda pela manhã no Palácio do Itamaraty.

Trump diz que capturou Maduro

Presidente dos EUA diz que Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ainda conforme o presidente dos EUA, eles foram "levados para fora do país".