POLÍTICA

Lula convoca reunião emergencial sobre ataque à Venezuela, diz TV

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TV
EUA atacam Venezuela
EUA atacam Venezuela

O governo Lula fará uma reunião de emergência neste sábado (3) para tratar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, informou o canal GloboNews.

Encontro acontece ainda pela manhã no Palácio do Itamaraty.

Trump diz que capturou Maduro

Presidente dos EUA diz que Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ainda conforme o presidente dos EUA, eles foram "levados para fora do país".

Sem comentar a suposta captura de Maduro, o governo venezuelano classificou os ataques como uma "grave agressão militar". Em comunicado oficial, eles dizem que as explosões atingiram áreas civis e militares em Caracas e nos Estados de Miranda, Aragua e La Guaira.

"Essa agressão ameaça a paz e a estabilidade internacionais e coloca em risco a vida de milhões de pessoas", afirma o comunicado.

Maduro declarou que o objetivo dos Estados Unidos seria "tomar os recursos estratégicos do país": "especialmente petróleo e minerais, tentando quebrar pela força a independência política da nação".

