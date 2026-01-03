Lula convoca reunião emergencial sobre ataque à Venezuela, diz TV
| Tempo de leitura: 1 min
O governo Lula fará uma reunião de emergência neste sábado (3) para tratar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, informou o canal GloboNews.
Encontro acontece ainda pela manhã no Palácio do Itamaraty.
Trump diz que capturou Maduro
Presidente dos EUA diz que Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ainda conforme o presidente dos EUA, eles foram "levados para fora do país".
Sem comentar a suposta captura de Maduro, o governo venezuelano classificou os ataques como uma "grave agressão militar". Em comunicado oficial, eles dizem que as explosões atingiram áreas civis e militares em Caracas e nos Estados de Miranda, Aragua e La Guaira.
"Essa agressão ameaça a paz e a estabilidade internacionais e coloca em risco a vida de milhões de pessoas", afirma o comunicado.
Maduro declarou que o objetivo dos Estados Unidos seria "tomar os recursos estratégicos do país": "especialmente petróleo e minerais, tentando quebrar pela força a independência política da nação".