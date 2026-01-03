O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou neste sábado (3) por telefone com o seu par venezuelano, Yván Gil Pinto, após os EUA anunciarem ataques ao país latino e a captura de Nicolás Maduro.

Conversa entre os dois chanceleres foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. O órgão não deu detalhes sobre o que foi tratado no diálogo e nem por quanto tempo os dois se falaram.

Segundo o canal estatal venezuelano TeleSUR, durante a ligação, Vieira "manifestou sua condenação à agressão militar e criminosa". A informação foi dada pelo chanceler ao canal, que é pró-Maduro.