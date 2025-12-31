Neymar, 33, renovou com o Santos até o fim de 2026. O contrato anterior venceu nesta quarta-feira (31). O novo acerto se deu após semanas de negociação. A informação foi divulgada primeiro pelo portal GE.

O Santos postou em sua conta do X um vídeo fazendo referência à renovação. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

O principal foco do atacante, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, é estar na lista de convocados do italiano Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.