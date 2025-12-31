As pessoas internadas após intoxicação na Bahia apresentaram metanol no sangue, segundo laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) do estado, que também confirmou a presença da substância nas bebidas apreendidas.

Exames confirmaram presença de metanol em pessoas e bebidas. O laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) baiano confirmou a presença de metanol em bebidas alcoólicas e nas amostras de sangue de sete pacientes hospitalizados em Ribeira do Pombal, na Bahia, a cerca de 280 km de Salvador, após apresentarem sintomas de intoxicação, informou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Sete pessoas foram internadas. Os pacientes deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, onde foram avaliados e receberam antídoto.