A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta no início da tarde desta quarta-feira (31) indicando a previsão de ressaca na orla da capital com ondas de até 2,5 metros. O aviso vale para a virada do Ano-Novo. O aviso inclui todo o litoral do estado até Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e vale até a manhã de quinta-feira (1º).

O alerta reforça a orientação para que moradores e turistas evitem o banho de mar noturno, prática cada vez mais comum após a onda de calor no estado e frequente nas festas de virada do ano.

Em Copacabana, os bombeiros procuram desde as 11h20 um adolescente de 14 anos que desapareceu no mar. A atuação conta com apoio de helicópteros e mergulhadores.