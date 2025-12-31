01 de janeiro de 2026
AFOGAMENTO

Turista morre afogado em praia de São Sebastião, no litoral de SP

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
O Grupamento de Bombeiros Marítimo foi acionado para buscar a vítima
Um turista de 20 anos morreu afogado nesta quarta-feira (31) em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

Homem, que tinha vindo da cidade de São Paulo, entrou no mar de madrugada na Praia de Camburi e desapareceu. O Grupamento de Bombeiros Marítimo foi acionado para buscar a vítima por volta das 3h. Uma jovem, que o acompanhava, acionou as autoridades ao perceber o desaparecimento.

Corpo foi encontrado antes mesmo de as equipes iniciarem as buscas, na praia de Boiçucanga. O local fica a pouco mais de dois quilômetros do ponto de desaparecimento. O corpo foi achado pouco após as 5h15 por banhistas.

Caso foi registrado como morte suspeita, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O registro foi feito no 2º Distrito Policial de São Sebastião.

Esta é a segunda morte por afogamento no litoral de São Paulo desde 24 de dezembro. A primeira aconteceu em 28 de dezembro, quando um homem de 26 anos morreu em Praia Grande.

Na manhã de hoje, o GBMar também foi acionado para socorrer dois homens que se afogaram na praia da Enseada, no Guarujá. Um deles foi retirado da água consciente e encaminhado ao Hospital Santo Amaro e outro foi encontrado vivo e também consciente na areia algumas horas depois.

