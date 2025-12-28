Uma estrutura montada para o evento Réveillon Itajaí, promovido pela prefeitura da cidade, desabou durante um show na noite de ontem. Seis pessoas tiveram ferimentos leves.

Estrutura dividia o bar e o segundo andar onde funcionava um camarote. Segundo o Corpo de Bombeiros de SC, as equipes foram acionadas às 21h52 deste sábado. No local, identificaram que uma estrutura montada para alocação do bar no térreo e os camarotes no segundo pavimento havia cedido parcialmente. Um dos lados da estrutura colapsou.

As pessoas que estavam no piso superior tiveram ferimentos leves. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver pessoas que estavam no térreo ajudando as outras a descerem da estrutura. O incidente chega a ser anunciado no microfone durante o evento. Seis pessoas foram atendidas com lesões leves.