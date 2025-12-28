Uma mulher foi morta com mais de 20 tiros no Grajaú, na zona sul de São Paulo, na noite de sexta-feira (26). A polícia investiga o caso.

A vítima, identificada como Sueli Araújo de Souza, 42, estava numa adega na rua Ugo Fóscolo, próxima à avenida Dona Belmira Marin, quando foi atingida pelos disparos efetuados por dois homens que estavam de moto.

A câmera de segurança do estabelecimento registrou o crime. Sueli aparece sentada em uma cadeira, encostada à parede, diante do balcão do estabelecimento. São cerca de 23h30. Uma motocicleta passa pela rua, em frente ao endereço. Pouco depois, vários tiros vêm de fora, atravessando a parede para a qual a mulher estava de costas.