Policiais militares e civis mataram 650 pessoas no estado de São Paulo de janeiro a outubro de 2025. Foi o segundo maior número de mortes provocadas por agentes de segurança nos últimos cinco anos - perde apenas para 2024, ano marcado pela Operação Verão, que teve um saldo oficial de 56 mortos e se tornou a ação mais letal da história da PM paulista desde o Massacre do Carandiru.

Os números mostram que, com o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), houve uma inversão na tendência de letalidade policial no estado. A gestão anterior, comandada por João Doria (ex-PSDB), conduziu uma redução de 54% nas mortes provocadas por agentes de segurança de 2020 a 2022.

Num período equivalente sob Tarcísio, o estado teve alta de 69% na letalidade policial, considerando os meses de janeiro a outubro nas duas comparações - os dados de novembro de 2025 ainda não foram divulgados. Os números incluem casos em que os policiais estavam tanto em serviço quanto de folga. Antes de o governador assumir o mandato, a estatística estava no patamar mais baixo dos últimos 20 anos.