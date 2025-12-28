Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após confessar o assassinato da companheira em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, Djanir Brito Guimarães atacou Natali Vieira Batista, 33, com golpes de faca após uma discussão que teria sido motivada por ciúmes. A vítima morreu ainda no local.

O crime ocorreu na Vila Montecelli. De acordo com a PM, a vítima foi atingida por três facadas no tórax. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local em um carro e tentou se esconder na casa de parentes, no bairro Setor Cândida de Moraes. Ele foi localizado e preso pouco depois por policiais do 9º Batalhão e do Giro. No imóvel, os agentes apreenderam o veículo usado na fuga e a faca apontada como a arma do crime.