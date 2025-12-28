29 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FEMINICÍDIO

Homem confessa ter matado companheira a facadas em Goiânia

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Natali Vieira Batista foi morta com três golpes no peito
Natali Vieira Batista foi morta com três golpes no peito

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após confessar o assassinato da companheira em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, Djanir Brito Guimarães atacou Natali Vieira Batista, 33, com golpes de faca após uma discussão que teria sido motivada por ciúmes. A vítima morreu ainda no local.

O crime ocorreu na Vila Montecelli. De acordo com a PM, a vítima foi atingida por três facadas no tórax. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local em um carro e tentou se esconder na casa de parentes, no bairro Setor Cândida de Moraes. Ele foi localizado e preso pouco depois por policiais do 9º Batalhão e do Giro. No imóvel, os agentes apreenderam o veículo usado na fuga e a faca apontada como a arma do crime.

Em vídeo gravado no momento da prisão, o homem afirmou que "surtou" durante a discussão. "Ela apareceu na minha avó e ficou falando lá um montão. Eu fui e surtei. Quando eu vi, já tinha acontecido. Dei uma facada nela", disse.

Histórico criminal

A polícia informou que o suspeito já tinha antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo. Ele também havia sido alvo de registros anteriores por violência, envolvendo outras mulheres.

O caso é investigado como feminicídio. A prisão em flagrante já foi convertida em preventiva.

Defesa

Em nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás afirmou que atuou na audiência de custódia, cumprindo seu dever constitucional de garantir a defesa de pessoas que não podem pagar advogado particular. O órgão informou ainda que não comentará o mérito do caso.

Segundo a Defensoria, com o início do processo criminal, o acusado poderá optar por ser representado pela própria instituição ou por um advogado particular.

Comentários

Comentários