O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou na Flórida neste domingo (28) para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado para esta tarde, em Palm Beach. A reunião ocorre um dia após a Rússia intensificar ataques com mísseis e drones contra Kiev e outras regiões ucranianas, elevando a tensão às vésperas das negociações. O diálogo será realizado em Mar-a-Lago, clube privado onde Trump passa o fim de ano.

Na pauta, estão acordos de segurança e econômicos, além de impasses territoriais que seguem no centro do conflito, especialmente no leste da Ucrânia. Zelensky tem defendido que seu país está disposto a negociar para encerrar a guerra, mas ressalta a necessidade de firmeza diante de Moscou, comandada por Vladimir Putin. Em declarações recentes, o líder ucraniano afirmou que a paz depende de pressão internacional sobre a Rússia e de garantias concretas de apoio à Ucrânia por parte dos aliados ocidentais.

O encontro também serve para avançar na reta final de um plano de paz em elaboração por negociadores dos dois países, cujo rascunho prevê cerca de 20 pontos e estaria próximo de conclusão. Entre os temas sensíveis estão o futuro da região de Donbas, as garantias de segurança, com proteção semelhante à oferecida pela Otan, sem adesão formal imediata, além da situação da usina nuclear de Zaporizhzhia e os investimentos para a reconstrução do país. O resultado da conversa pode definir os próximos passos diplomáticos e indicar se há espaço real para um acordo que interrompa quase quatro anos de guerra.