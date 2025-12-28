O piloto do monomotor que caiu no mar em Copacabana na tarde deste sábado (27) estava atuando pela primeira vez naquele tipo de aeronave. Ele não sobreviveu.

O subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, disse que era a primeira vez do profissional naquele tipo de aeronave. A informação foi publicada por ele em uma rede social. De acordo com Rubião, a informação foi repassada pela empresa responsável pela ação publicitária.

Empresa não tinha autorização para a ação de ontem. A Secretaria de Ordem Pública do Rio afirma que a Visual Propaganda Aérea é habilitada para fazer publicidade, mas não tinha autorização para a campanha exibida ontem. A secretaria não informou qual era a ação publicitária que acontecia no momento do acidente.