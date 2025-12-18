O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (18) que vai vetar o chamado PL da Dosimetria, aprovado pelo Senado na noite anterior, que pode reduzir penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por atos golpistas. Ele deu a declaração durante o café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Lula negou que tenha havido qualquer acordo do governo para liberar a votação da proposta no Congresso. Segundo ele, não faria sentido diminuir punições antes mesmo do fim dos julgamentos relacionados aos ataques à democracia. “Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei”, disse o presidente.