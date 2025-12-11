O filho do ex-presidente anunciou a renúncia do mandato na tribuna da Câmara, durante sessão plenária nesta quinta.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (11) renúncia do mandato de vereador pelo Rio de Janeiro. Carlos confirmou que vai concorrer ao Senado por Santa Catarina.

"Eu amo o Rio de Janeiro, aqui cresci e construí uma história, aqui deixo parte importante de quem eu sou. Parto dessa cidade com o coração cheio de saudade, mas com a serenidade de quem sabe que está atendendo a uma missão maior, da qual sempre fiz parte", afirmou Carlos.

"Vou para Santa Catarina para cumprir um chamado que não poderia realizar aqui, pois fiz uma escolha sempre guiada pelo meu coração. Não é uma fuga, é a continuidade de uma luta."

Carlos, 43, exercia o sétimo mandato consecutivo na Câmara municipal. A primeira eleição dele foi em 2000, aos 17 anos. Ele assumiu com 18.