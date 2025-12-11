A Federação Paulista de Futebol decidiu vetar a presença da Gaviões da Fiel, maior organizada do Corinthians, em todos os estádios até o fim de 2026. A medida, publicada nesta quinta-feira (11), atende à recomendação do Ministério Público de São Paulo e proíbe tanto a entrada de integrantes da torcida quanto de materiais que identifiquem o grupo, como faixas, bandeiras e uniformes.

A portaria é assinada pelo vice-presidente da FPF, Mauro Silva, e determina que órgãos de segurança pública e o Ministério Público sejam comunicados para reforçar a fiscalização nas competições organizadas pela federação. A punição resulta da sequência de episódios envolvendo a organizada, incluindo o uso de sinalizadores e fogos na final do Campeonato Paulista e uma briga com a torcida Independente, em novembro, na região do Bixiga.