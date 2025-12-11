Uma jovem de 19 anos foi agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em Ubá (MG), no último domingo (7). A câmera de segurança registrou o momento em que o homem, de 28 anos, desfere tapas, puxões de cabelo e mordidas na vítima dentro do Cine Ritz, na avenida Raul Soares.

Segundo a Polícia Militar, a agressão começou após a jovem receber uma ligação durante o filme. O suspeito tomou o celular dela bruscamente, passou a questioná-la sobre quem estava ligando e fez ameaças de morte. Ele então a obrigou a sair da sala, empurrando-a para fora, quando funcionários do cinema intervieram. O agressor fugiu em seguida.