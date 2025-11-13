13 de novembro de 2025
AGRESSÃO

Homem é preso suspeito de agredir grávida para induzir aborto

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
PCMT/Reprodução de vídeo
Homem de 25 anos foi preso no interior de Mato Grosso
Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de espancar a namorada de 18, que está grávida, em Guarantã do Norte (MT).

Mulher contou à polícia que vivia relação marcada por violência, mas que situação piorou quando ela engravidou. Em depoimento, ela disse que conviveu com o suspeito por um ano e que era agredida desde o começo do namoro.

Para cometer o crime, o homem teria levado a vítima a uma área isolada de mata. Ela afirma que levou chutes, socos e empurrões.

As agressões foram uma tentativa provocar aborto, disse a mulher em depoimento. O homem também teria ameaçado de morte tanto a vítima quanto os parentes dela durante as agressões. Ela afirma que também passou a ser perseguida pelo homem, que teria "passado várias vezes em frente à delegacia" enquanto prestava depoimento.

Homem foi preso de forma preventiva ontem, três dias após o espancamento. Ele estava em um bar da cidade e usava o celular da mulher no momento da prisão.

Nome do homem preso não foi divulgado pela polícia. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher-; e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

