Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de espancar a namorada de 18, que está grávida, em Guarantã do Norte (MT).

Mulher contou à polícia que vivia relação marcada por violência, mas que situação piorou quando ela engravidou. Em depoimento, ela disse que conviveu com o suspeito por um ano e que era agredida desde o começo do namoro.

Para cometer o crime, o homem teria levado a vítima a uma área isolada de mata. Ela afirma que levou chutes, socos e empurrões.