O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até 17 de dezembro o prazo de inscrições para o concurso temporário que oferece mais de 9,5 mil vagas de nível médio em todo o país. A Prova Objetiva também teve alteração: antes prevista para 26 de fevereiro, será aplicada agora em 1º de março, segundo comunicado divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização.

Leia mais: IBGE abre mais de 9 mil vagas; inscrições começam hoje

As oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas) e Supervisor de Coleta e Qualidade (1.110 vagas). A taxa de inscrição é de R$ 38,50, e o processo deve ser realizado no site da FGV. De acordo com o IBGE, os contratados atuarão em pesquisas econômicas e sociodemográficas, com vínculos de até um ano, renováveis por até três, sem exceder esse prazo.