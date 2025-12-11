O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até 17 de dezembro o prazo de inscrições para o concurso temporário que oferece mais de 9,5 mil vagas de nível médio em todo o país. A Prova Objetiva também teve alteração: antes prevista para 26 de fevereiro, será aplicada agora em 1º de março, segundo comunicado divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização.
As oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas) e Supervisor de Coleta e Qualidade (1.110 vagas). A taxa de inscrição é de R$ 38,50, e o processo deve ser realizado no site da FGV. De acordo com o IBGE, os contratados atuarão em pesquisas econômicas e sociodemográficas, com vínculos de até um ano, renováveis por até três, sem exceder esse prazo.
Entre as atribuições do cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento estão coleta de dados em domicílios e estabelecimentos, apoio a levantamentos geográficos, registro de informações em sistemas e elaboração de relatórios. A remuneração é de R$ 2.676,24, além de auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e benefícios proporcionais. A prova será realizada em 1º de março de 2026, das 8h às 11h.
Para o posto de Supervisor de Coleta e Qualidade, as funções incluem planejamento e gestão das atividades de coleta, supervisão de equipes, avaliação técnica dos questionários e rotinas administrativas. O salário é de R$ 3.379, também com auxílio-alimentação de R$ 1.175 e demais benefícios. As provas ocorrerão em 1º de março de 2026, das 14h às 17h.