O IBGE tornou pública a abertura de dois editais de processo seletivo simplificado; um para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e outro para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM); para contratar temporariamente profissionais que atuem nas pesquisas econômicas e sociodemográficas.

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)

São oferecidas 1.110 vagas para SCQ, distribuídas da seguinte forma: 715 para ampla concorrência; 275 para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%); 33 para indígenas (3%); 22 para quilombolas (2%); e 55 para pessoas com deficiência (5%).