O IBGE tornou pública a abertura de dois editais de processo seletivo simplificado; um para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e outro para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM); para contratar temporariamente profissionais que atuem nas pesquisas econômicas e sociodemográficas.
Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)
São oferecidas 1.110 vagas para SCQ, distribuídas da seguinte forma: 715 para ampla concorrência; 275 para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%); 33 para indígenas (3%); 22 para quilombolas (2%); e 55 para pessoas com deficiência (5%).
A remuneração para o cargo é de R$3.379, com os benefícios: auxílio alimentação de R$ 1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
A prova objetiva de múltipla escolha está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026, das 14h às 17h (horário de Brasília).
Requisitos para a função: ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), definitiva ou provisória, no mínimo categoria B; e demais exigências constantes no edital. O contrato será por até um ano, prorrogável até o limite máximo de três anos.
Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)
Para o cargo de APM são ofertadas 8.480 vagas, destas: 5.512 para ampla concorrência; 2.120 para autodeclarados pretos ou pardos (25%); 254 para indígenas (3%); 170 para quilombolas (2%); e 424 para pessoas com deficiência (5%).
A remuneração é de R$ 2.676,24, também com auxílio alimentação de R$ 1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais.
Prova objetiva de múltipla escolha prevista para 22 de fevereiro de 2026, das 08h às 11h (horário de Brasília).
O requisito é que o candidato tenha o ensino médio completo. Contrato também de até um ano, prorrogável até três anos.
Inscrições
As inscrições são realizadas exclusivamente via internet, no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25 a partir das 16h desta quarta-feira (19) até às 23h59 de 11 de dezembro de 2025 (horário de Brasília). A taxa de inscrição é de R$38,50.
Os candidatos devem ler o edital completo e certificar-se de que atendem a todos os requisitos antes de se inscreverem, já que a inscrição implica aceitação de todas as condições do edital.
Serviço
Concurso IBGE
Cargos: Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) / Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)
Vagas: 1.110 para SCQ / 8.480 para APM
Remuneração: R$ 3.379,00 (SCQ) / R$ 2.676,24 (APM)
Benefícios: Auxílio alimentação R$ 1.175,00 + auxílio transporte + auxílio pré-escolar + férias e 13º proporcionais
Requisitos: Ensino médio completo; CNH categoria B (mínimo) para SCQ
Inscrições online: 19/11/2025 (16h) até 11/12/2025 (23h59) via https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25
Taxa de inscrição: R$ 38,50
Prova SCQ: 22/02/2026 das 14h às 17h
Prova APM: 22/02/2026 das 08h às 11h
Contrato: Até 1 ano, prorrogável até 3 anos