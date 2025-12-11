Em Congonhas, 31 chegadas e 15 partidas já estavam suspensas no início do dia. Em Guarulhos, pelo menos 39 chegadas e 15 partidas foram canceladas nesta manhã. As duas estruturas operam, mas ainda sob reflexos da ventania e da necessidade de ajustes na malha aérea.

Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas ainda enfrentam forte impacto operacional após o vendaval histórico que atingiu a Grande São Paulo entre quarta (10) e a manhã desta quinta-feira (11). Ao todo, 344 voos foram cancelados no período, cem deles apenas nesta quinta.

Os terminais registram superlotação, longas filas nos balcões das companhias aéreas e passageiros dormindo nos saguões à espera de informações. Os atrasos também afetam aeroportos no Rio de Janeiro e em Brasília, que recebem voos reprogramados.

A ventania, considerada inédita por meteorologistas por não ter sido acompanhada de chuva, deixou rastro de destruição. Na quarta, Congonhas registrou rajadas de até 96,3 km/h. A Grande São Paulo amanheceu nesta quinta com mais de 1,5 milhão de imóveis sem luz, dezenas de árvores caídas e parques fechados. Semáforos apagados contribuíram para o trânsito de mais de 200 km de lentidão.

Os cancelamentos continuam atingindo passageiros em diferentes rotas. Em Congonhas, os dois dias somam 227 voos suspensos. Em Guarulhos, 117 partidas e chegadas foram canceladas desde quarta, embora a concessionária afirme que a operação está estabilizada. Passageiros relatam sucessivas remarcações sem previsão de embarque.