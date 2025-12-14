Parte da avenida Nazaré, uma das principais do bairro, foi afetada desde ontem. Mais da metade da via ficou sem energia. Os semáforos também estão apagados, e não há funcionários da CET para organizar o trânsito.

A falta de energia causa transtornos em bairros de São Paulo. No Ipiranga, zona sul da cidade, um dos bairros mais afetados, moradores e comerciantes estão sem luz há mais de 24 horas e reclamam de prejuízo.

"Já perdi as coisas da geladeira", diz o economista João Carlos Carrasco, 75, que mora na avenida Nazaré. Ele está sem energia em casa desde 9h de ontem. Sem luz, as comidas estragaram na geladeira.

O morador diz que ligou 20 vezes para a Enel. Segundo Carrasco, em todas as ligações que fez para cobrar o restabelecimento de energia, a concessionária deu prazos de até duas horas para a volta da luz.

O dono de uma loja de chocolate afirma ter tido prejuízo de 50% das vendas. O empresário Oscar Ribeiro, 45, também foi afetado pela falta de energia. O apagão impactou diretamente as vendas de final de ano, período de maior movimento, segundo ele. "A Enel já nem atende mais as ligações. Há 2 anos, aconteceu a mesma coisa, e fiquei 4 dias sem luz", diz. Ribeiro conta que no passado chegou a alugar gerador, mas não tem condições de manter o aluguel. O UOL procurou a Enel sobre a crítica de Ribeiro e aguarda retorno.