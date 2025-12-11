Um motociclista ficou gravemente ferido nessa quarta-feira (10) ao ser atingido por um galho de grande porte arrancado pela ventania que atingiu a alça de acesso à Rodovia Anchieta.
O homem trafegava pela via quando o vento derrubou a estrutura sobre ele. Socorrido inconsciente e com ferimentos principalmente nas pernas, ele foi levado ao hospital, onde permanece em estado grave, porém estável.
A quedafoi registrada durante as fortes rajadas registradas em São Paulo ao longo da tarde.
*Com informações da Band