13 de dezembro de 2025
VENTANIA EM S. PAULO

Galho de árvore atinge e fere motociclista gravemente; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução de vídeo/Band
O homem trafegava pela via quando o vento derrubou a estrutura sobre ele.
O homem trafegava pela via quando o vento derrubou a estrutura sobre ele.

Um motociclista ficou gravemente ferido nessa quarta-feira (10) ao ser atingido por um galho de grande porte arrancado pela ventania que atingiu a alça de acesso à Rodovia Anchieta.

O homem trafegava pela via quando o vento derrubou a estrutura sobre ele. Socorrido inconsciente e com ferimentos principalmente nas pernas, ele foi levado ao hospital, onde permanece em estado grave, porém estável.

A quedafoi registrada durante as fortes rajadas registradas em São Paulo ao longo da tarde.

*Com informações da Band

