Um motorista atropelou um policial e registrou o agente inconsciente sobre o capô destruído do carro antes de pedir ajuda, na cidade de Soke, na Turquia, no domingo (7).
Leia mais: 'Ele foi para matar', diz mãe de mulher atropelada e arrastada
Ele atropelou quando o policial retirava objetos de um veículo parado na via. Identificado apenas como A.A., o motorista perdeu o controle do carro, atingiu o agente e, em seguida, saiu para fotografar a cena, publicando a imagem com a legenda: “Acidente de trânsito, infelizmente o policial ficou ferido”.
A vítima foi levada ao hospital e seu quadro de saúde é estável. Após a repercussão, o motorista foi detido.
*Com informações da Banda B
????Ayd?n'da bir sürücü, eski e?iyle evli polisi otomobille çarparak yaralad?. Sald?rgan kazadan sonra ise yaral?n?n arac?n kaputun üzerinde gözüktü?ü foto?raf? sosyal medya hesab?ndan payla?t? https://t.co/B2NcVXwtPB pic.twitter.com/9xTtsZZFEf— Habertürk (@Haberturk) December 7, 2025