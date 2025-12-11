13 de dezembro de 2025
Motorista atropela policial, fotografa vítima no capô e publica

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/X via Band B
'Acidente de trânsito, infelizmente o policial ficou ferido”, disse o motorista.

Um motorista atropelou um policial e registrou o agente inconsciente sobre o capô destruído do carro antes de pedir ajuda, na cidade de Soke, na Turquia, no domingo (7).

Ele atropelou quando o policial retirava objetos de um veículo parado na via. Identificado apenas como A.A., o motorista perdeu o controle do carro, atingiu o agente e, em seguida, saiu para fotografar a cena, publicando a imagem com a legenda: “Acidente de trânsito, infelizmente o policial ficou ferido”.

A vítima foi levada ao hospital e seu quadro de saúde é estável. Após a repercussão, o motorista foi detido.

*Com informações da Banda B

