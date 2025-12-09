Uma greve de motoristas e cobradores de ônibus afeta o transporte público na cidade de São Paulo no final desta tarde de terça-feira (9). O movimento foi motivado pelo atraso no pagamento do 13º salário e do vale-refeição dos trabalhadores.

Segundo o sindicato da categoria, havia um acordo com a Secretaria de Transportes para que a primeira parcela do 13º, que já estava em atraso, fosse paga com a segunda parcela em 12 de dezembro. No entanto, as empresas de ônibus enviaram comunicado pedindo novo prazo, sem informar data para o pagamento, alegando problemas contratuais e de repasses financeiros com a prefeitura.

A mudança gerou revolta entre os funcionários nas garagens. O presidente do sindicato, Valdemir dos Santos, afirmou à Band que a categoria perdeu a confiança nas promessas das viações e decidiu cruzar os braços, especialmente por se tratar de um período próximo às festas de fim de ano.