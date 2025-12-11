O sucesso recente da série “Tremembé” reacendeu no público brasileiro o interesse por histórias de crimes reais, um fenômeno antiquíssimo. O fascínio humano por este tema remonta à Antiguidade, quando sociedades como a grega e a romana já transformavam assassinatos, traições e julgamentos em espetáculos públicos.
Registros de tribunais eram acompanhados por multidões, e a violência passou a ser narrada como opção deentretenimento e catarse social. Na Idade Média, panfletos descrevendo execuções e crimes brutais circularam amplamente, e, a partir do surgimento da imprensa, esses relatos passaram a ser consumidos em larga escala, formando a base do que hoje conhecemos como gênero true crime.
Monster: Desejo Assassino (2003), sobre Aileen Wuornos, uma das serial killers mais notórias dos Estados Unidos; filmes e séries sobre Ted Bundy, um dos mais "charmosos" serial killers americanos; o aclamado Mindhunter, que explora a mente de diversos assassinos em série e até as produções sobre o nada glamuroso Maníaco do Parque atraem a atenção do público. O true crime deixou de ser nicho e se tornou um dos pilares do entretenimento em streaming.
Popularidade
Esse crescimento é visível em números. Entre 2018 e 2021, o gênero teve aumento de 63% na produção de documentários, segundo a Parrot Analytics. No Brasil, o consumo de podcasts cresceu 56% em 2020, e, em 2022, os podcasts de crimes reais registraram alta de 52% no Spotify. Outro dado que chama atenção é o perfil do público: as mulheres formam a maioria da audiência, com programas como Modus Operandi registrando mais de 70% de ouvintes do sexo feminino, em busca de identificação e estratégias de proteção.
Para o psicólogo Enéas Amorim, da Francisca Julia Bem Estar Mental, em São José dos Campos (SP), o fascínio não se deve apenas à mera curiosidade. Segundo ele, “acontece por uma junção de fatores como o desejo de conhecer a mente humana por trás do extermínio e a atração por aquilo que é proibido, por aquilo que não é permitido socialmente”. Ele explica ainda que “as pessoas têm o desejo inato de entender como funciona a mente humana e o que está por trás de certos comportamentos”.
Como fica nosso cérebro?
O funcionamento do cérebro não está imune ao consumo desse conteúdo. Amorim afirma que “imagens são alojadas em nosso cérebro provocando até mudanças de hábitos dependendo do impacto” e alerta que “a exposição repetida a esse tipo de conteúdo traumático pode desenvolver um sistema de alerta intenso gerando uma desregulação cerebral e até estresse pós-traumático, mesmo sem experiência direta ao trauma”. Segundo ele, o consumo constante pode deixar o espectador em estado permanente de vigilância, como se estivesse sempre se preparando para uma tragédia.
O efeito emocional do true crime é ambíguo. De acordo com o especialista, “pode ter um impacto emocional tanto negativo quanto positivo, a depender da exposição do conteúdo e da saúde mental do telespectador”, mas há riscos claros: efeitos como "ansiedade, medo, estresse e dessensibilização podem provocar a banalização da violência”. No caso do Brasil, em que a brutalidade dos casos já virou cotidiana, ele avalia que “esse fascínio pode ser ampliado, gerando uma percepção natural da violência e podendo até ser um estímulo à repetição da própria violência”.
Idealização de criminosos
Um dos pontos mais sensíveis é a glamourização de criminosos. Casos como Charles Manson e Ted Bundy, que recebiam centenas de cartas na cadeia, e até figuras envolvidas em crimes no Brasil viraram alvos da admiração de fãs. Amorim explica que “o fenômeno de idealização de criminosos pode ser uma característica de hibristofilia, que é uma atração afetiva ou sexual por indivíduos que cometeram crimes graves”. Ele alerta que “a romantização de tais indivíduos é problemática porque minimiza o sofrimento das vítimas, reforça narrativas perigosas e pode perpetuar ciclos de violência, colocando as admiradoras em risco”.
Para o psicólogo, o interesse por crimes fala tanto sobre criminosos quanto sobre a sociedade: “é um fenômeno multifacetado que utiliza a lente do comportamento individual extremo para refletir as complexidades, medos e valores da própria sociedade”. Em síntese, ele avalia que, em países que consomem intensamente esse tipo de conteúdo, há um espelho coletivo: “se somos um dos país que mais consomem material de violência, de alguma forma temos uma identificação com ela, seja pela experiência vivida ou pela projeção dela em nosso meio”.
