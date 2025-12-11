Para o psicólogo Enéas Amorim, da Francisca Julia Bem Estar Mental, em São José dos Campos (SP), o fascínio não se deve apenas à mera curiosidade. Segundo ele, “acontece por uma junção de fatores como o desejo de conhecer a mente humana por trás do extermínio e a atração por aquilo que é proibido, por aquilo que não é permitido socialmente”. Ele explica ainda que “as pessoas têm o desejo inato de entender como funciona a mente humana e o que está por trás de certos comportamentos”.

Como fica nosso cérebro?

O funcionamento do cérebro não está imune ao consumo desse conteúdo. Amorim afirma que “imagens são alojadas em nosso cérebro provocando até mudanças de hábitos dependendo do impacto” e alerta que “a exposição repetida a esse tipo de conteúdo traumático pode desenvolver um sistema de alerta intenso gerando uma desregulação cerebral e até estresse pós-traumático, mesmo sem experiência direta ao trauma”. Segundo ele, o consumo constante pode deixar o espectador em estado permanente de vigilância, como se estivesse sempre se preparando para uma tragédia.

O efeito emocional do true crime é ambíguo. De acordo com o especialista, “pode ter um impacto emocional tanto negativo quanto positivo, a depender da exposição do conteúdo e da saúde mental do telespectador”, mas há riscos claros: efeitos como "ansiedade, medo, estresse e dessensibilização podem provocar a banalização da violência”. No caso do Brasil, em que a brutalidade dos casos já virou cotidiana, ele avalia que “esse fascínio pode ser ampliado, gerando uma percepção natural da violência e podendo até ser um estímulo à repetição da própria violência”.