Um meteoro foi visto na noite de segunda-feira (8) em várias cidades do Ceará e de outros estados do Nordeste. Moradores registraram em vídeo o fenômeno em municípios como Sobral, Independência, Horizonte e Guaraciaba do Norte; há também relatos no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Segundo o astrônomo Lauriston Trindade, da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), informou ao G1, o corpo celeste entrou na atmosfera a cerca de 50 quilômetros por segundo - aproximadamente 180 mil km/h - e seguiu uma trajetória a partir do Sertão Central em direção ao Oeste. Apesar de o período de chuvas de meteoros Geminídeas estar próximo, o evento não estava previsto.

De acordo com o especialista, o fenômeno não representou risco à população, já que a maior parte do material é consumida na atmosfera, a cerca de 80 quilômetros de altitude. A Bramon ainda fará o cálculo da rota exata do meteoro.