Entre terça (2) e quinta-feira (4), o instituto ouviu 2.002 pessoas, com 16 anos ou mais, em 113 municípios. Do total, 91% disseram não se arrepender de suas escolhas na disputa pela Presidência da República, enquanto 8% se declararam arrependidos - 1% não soube dizer.

A menos de um ano da eleição de 2026, 9 em cada 10 eleitores dizem não se arrepender do voto para presidente em 2022, segundo a mais recente pesquisa Datafolha.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de eleitores convictos é quase o mesmo entre aqueles que votaram no presidente Lula (PT) e no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): 91% e 92%, respectivamente.

Aos entrevistados, foi perguntado se eles se arrependeram, ou não, do voto dado à Presidência da República nas últimas eleições. Os arrependidos declararam maior preferência no PT (4%), contra 1% dos que preferem o PL.

Os números indicam que vasta parcela dos eleitores de Lula, mesmo convicta do voto no petista na eleição passada, não é indiferente ao aumento da dívida pública, à estagnação da taxa de juros em 15% - a mais alta em quase duas décadas -, e às sucessivas derrotas no Congresso Nacional.