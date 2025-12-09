91% dizem que não se arrependem de voto para presidente em 2022
A menos de um ano da eleição de 2026, 9 em cada 10 eleitores dizem não se arrepender do voto para presidente em 2022, segundo a mais recente pesquisa Datafolha.
Entre terça (2) e quinta-feira (4), o instituto ouviu 2.002 pessoas, com 16 anos ou mais, em 113 municípios. Do total, 91% disseram não se arrepender de suas escolhas na disputa pela Presidência da República, enquanto 8% se declararam arrependidos - 1% não soube dizer.
A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de eleitores convictos é quase o mesmo entre aqueles que votaram no presidente Lula (PT) e no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): 91% e 92%, respectivamente.
Aos entrevistados, foi perguntado se eles se arrependeram, ou não, do voto dado à Presidência da República nas últimas eleições. Os arrependidos declararam maior preferência no PT (4%), contra 1% dos que preferem o PL.
Os números indicam que vasta parcela dos eleitores de Lula, mesmo convicta do voto no petista na eleição passada, não é indiferente ao aumento da dívida pública, à estagnação da taxa de juros em 15% - a mais alta em quase duas décadas -, e às sucessivas derrotas no Congresso Nacional.
Os eleitores arrependidos estão concentrados no Sul (11%) e entre quem recebe até dois salários mínimos (10%). O percentual de não arrependidos é maior entre os que recebem de 5 a 10 salários mínimos (94%).
Entre aqueles que já declararam seu voto em Lula em 2026, 95% não demonstraram arrependimento por sua escolha na eleição passada.
A pesquisa foi a primeira feita após a prisão em regime fechado de Bolsonaro, no fim de novembro, e em meio à fragmentação política da direita para 2026. Apesar de a maioria da população considerar a punição justa, os dados coletados pela pesquisa indicam que o ex-presidente mantém uma base fiel de eleitores.
No mesmo levantamento, Lula apareceu liderando todos os cenários de intenções de votos para o próximo ano, apesar de sua rejeição ser de 44% - empatado tecnicamente com Bolsonaro, rejeitado por 45% dos eleitores.
Importância das eleições
Os entrevistados pelo Datafolha também foram questionados se a eleição presidencial do próximo ano terá um papel importante, um pouco importante ou nada importante na sua vida e na vida de sua família.
Para 77% deles, a eleição de 2026 terá um papel muito importante; para 14%, um pouco importante, e para 8%, nada importante.
A eleição é mais importante para quem votou em Bolsonaro em 2022 (85%) em relação ao eleitorado que escolheu Lula na ocasião (79%). A temática é tratada como prioridade na faixa etária de 45 a 59 anos (80%) e é vista como nada importante para 12% dos eleitores com mais de 60 anos.
O PL, partido do ex-presidente, colocou como prioridade para 2026 a eleição para o Senado na tentativa de conseguir maioria na Casa e poder pautar o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), em especial Alexandre de Moraes.
A questão tem gerado discordância entre o Senado e a Corte, que busca blindar os ministros com modificações na Lei do Impeachment.
Além disso, o PL também tem promovido massiva campanha para ampliar a quantidade de filiações e diz já ter ultrapassado 1 milhão de filiados, algo visto pelos líderes partidários como uma resposta à prisão de Bolsonaro.
No grupo que dá maior importância às eleições, 80% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo - mesmo percentual de quem o vê como ótimo ou bom. O número é o mesmo de quem avalia o Congresso Nacional como bom ou ótimo, contra 75% que o consideram ruim ou péssimo.