O alpinista Thomas Plamberger passou a responder formalmente à Justiça po rabandonar a namorada, Kerstin Gurtner, de 33 anos, durante escalada no monte Grossglockner, o mais alto da Áustria. Kerstin morreu congelada depois de ficar sozinha em condições extremas de frio e vento.

Os investigadores afirmam que o casal iniciou a subida com atraso e enfrentou temperaturas de até -20 °C, além de ventos intensos. Quando Kerstin já estava exausta, desorientada e em estado de hipotermia, a cerca de 50 metros do cume, Plamberger decidiu descer para buscar ajuda por volta das 2h da madrugada, mas não utilizou as mantas térmicas nem o saco de emergência que tinham à disposição para protegê-la.