Um empresário morreu após ser atacado a tiros enquanto dirigia na madrugada desta segunda-feira (8) na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio.

Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou. Ele estava com o filho e a nora, ambos de 20 anos, e trafegava pela avenida Ayrton Sena, perto do Shopping Barra da Tijuca.

Suspeito que estava na garupa da moto efetuou os disparos, segundo a Polícia Militar. Imagens do veículo mostram que o para-brisa foi atingido por ao menos cinco tiros.