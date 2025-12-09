09 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ATAQUE A TIROS

Empresário é executado diante do filho no Rio

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@vini.portuga/Instagram
Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou.
Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou.

Um empresário morreu após ser atacado a tiros enquanto dirigia na madrugada desta segunda-feira (8) na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio.

Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou. Ele estava com o filho e a nora, ambos de 20 anos, e trafegava pela avenida Ayrton Sena, perto do Shopping Barra da Tijuca.

Suspeito que estava na garupa da moto efetuou os disparos, segundo a Polícia Militar. Imagens do veículo mostram que o para-brisa foi atingido por ao menos cinco tiros.

Empresário foi socorrido em estado grave, mas não sobreviveu. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, para onde ele foi levado, informou que o paciente morreu no início da manhã.

Filho foi ferido com um tiro de raspão, enquanto a namorada dele saiu ilesa. O advogado da família disse à reportagem que o jovem foi atendido em um hospital e já recebeu alta.

Marcos era empresário do ramo da aviação. Ainda segundo Sgarbi, ele era de Santa Catarina e estava no Rio de Janeiro em uma viagem.

O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para apurar os fatos.

Comentários

Comentários