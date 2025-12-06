Um salto de bungee jump realizado irregularmente no viaduto da avenida Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo, terminou em acidente quando uma jovem de 26 anos bateu a cabeça na estrutura da via. O caso foi gravado em vídeo e passou a circular nas redes sociais nos últimos dias.

Tathiane Rosa Costa, contou que nunca havia praticado a atividade e que foi convidada por um amigo. Durante o salto, a corda elástica chegou ao limite e ela foi puxada de volta com força, atingindo a parte inferior do viaduto. Segundo o relato, ela não recebeu atendimento imediato da equipe responsável e ainda precisou pagar pelo serviço.

A prática de bungee jump e rapel no local é proibida pela prefeitura. Apesar disso, empresas costumam divulgar o serviço nas redes sociais. O viaduto tem cerca de 30 metros de altura e já registrou outros acidentes ao longo dos anos.