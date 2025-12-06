Três policiais militares foram presos em flagrante na madrugada deste sábado (6) sob suspeita de matar um suposto ladrão de residência. As imagens das câmeras corporais dos próprios PMs teriam captado o momento em que eles atiram contra um jovem de 18 anos dentro de uma casa em Moema, na zona sul de São Paulo. Ele estaria desarmado.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública não se pronunciou até a publicação da reportagem.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, quatro homens encapuzados entraram na casa, onde estava um casal de moradores idosos, por volta das 20h20. Os assaltantes amarraram os pés e as mãos e amordaçaram as vítimas.