Lula está à frente de Flávio Bolsonaro em simulação de 2º turno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Ricardo Stuckert/PR
No cenário estimulado, Lula tem 51% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato do PL aparece com 36%.
Nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria o senador Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno da eleição presidencial. No cenário estimulado, Lula tem 51% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato do PL aparece com 36%.

Outros confrontos testados pelo instituto também mostram vantagem do atual presidente. Contra Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 47%, ante 42% do governador paulista. No cenário com Michelle Bolsonaro, o petista soma 50%, e a ex-primeira-dama, 39%. Lula também venceria Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, por 49% a 40%, e Eduardo Bolsonaro, além de superar Ratinho Jr. por 47% a 41%.

O levantamento foi realizado entre 2 e 4 de dezembro, com entrevistas presenciais feitas a 2.002 eleitores em 113 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

