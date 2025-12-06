Nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria o senador Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno da eleição presidencial. No cenário estimulado, Lula tem 51% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato do PL aparece com 36%.

Outros confrontos testados pelo instituto também mostram vantagem do atual presidente. Contra Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 47%, ante 42% do governador paulista. No cenário com Michelle Bolsonaro, o petista soma 50%, e a ex-primeira-dama, 39%. Lula também venceria Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, por 49% a 40%, e Eduardo Bolsonaro, além de superar Ratinho Jr. por 47% a 41%.