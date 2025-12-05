O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta sexta-feira (5) o primeiro "Prêmio da Paz" da Fifa, em mais um gesto que simboliza a aproximação entre o republicano e Gianni Infantino, dirigente da entidade máxima do futebol. A premiação, inédita, foi criada este ano pela Fifa, por sugestão do presidente norte-americano.

"É uma das maiores honras da minha vida. Muito mais do que palavras podem expressar. Salvamos muitas pessoas, no Congo, por exemplo", afirmou Trump, ao citar supostos avanços para encerrar conflitos em Gaza, na Ucrânia e na República Democrática do Congo.