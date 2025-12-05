O sorteio que definiu os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5), às 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington (EUA). A divisão seguiu o critério dos potes da FIFA, conforme ranking mundial e status de país-sede.

A cerimônia organizou as 48 seleções na primeira fase do torneio, sediado por Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil caiu no Grupo C, junto com Marrocos, adversário confirmado para a fase de grupos.

Composição dos potes

Pote Seleções (exemplos) / Critério Pote 1 Canadá, México, Estados Unidos (paises-sede) + Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha Pote 2 Equipes como Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Austrália, Áustria Pote 3 Seleções de ranking intermediário: Noruega, Panamá, Egito, Escócia, Paraguai, Tunísia, Catar, entre outras Pote 4 Times vindos de repescagens e países de ranking mais baixo — vagas definidas após os play-offs continentais

Grupo A (Grupo 1)