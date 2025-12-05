O sorteio que definiu os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5), às 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington (EUA). A divisão seguiu o critério dos potes da FIFA, conforme ranking mundial e status de país-sede.
A cerimônia organizou as 48 seleções na primeira fase do torneio, sediado por Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil caiu no Grupo C, junto com Marrocos, adversário confirmado para a fase de grupos.
Composição dos potes
|Pote
|Seleções (exemplos) / Critério
|Pote 1
|Canadá, México, Estados Unidos (paises-sede) + Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha
|Pote 2
|Equipes como Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Austrália, Áustria
|Pote 3
|Seleções de ranking intermediário: Noruega, Panamá, Egito, Escócia, Paraguai, Tunísia, Catar, entre outras
|Pote 4
|Times vindos de repescagens e países de ranking mais baixo — vagas definidas após os play-offs continentais
Grupo A (Grupo 1)
-
Cabeça de chave: México (pote 1) — país-sede.
-
Sorteado para a chave: México + uma seleção do Pote 3 + uma seleção do Pote 2 + uma do Pote 4.
Grupo B (Grupo 2)
-
Cabeça de chave: Canadá (pote 1) — país-sede.
-
Sorteado para a chave: Canadá + seleções de Pote 2, 3 e 4, conforme as regras de distribuição de confederações e equilíbrio entre grupos.
Entenda o mecanismo e os critérios
A Copa de 2026 terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 equipes.
Os países-sede — Estados Unidos, México e Canadá — foram automaticamente para o Pote 1, com suas posições definidas: México no Grupo A, Canadá no B, Estados Unidos no D.
Cada grupo terá uma seleção de cada pote, respeitando regras de confederações (limitação de países da mesma confederação por grupo, exceto Europa) para garantir equilíbrio e diversidade.
O que vem a seguir
Agora, com os Grupos 1 (A) e 2 (B) definidos, resta saber os adversários sorteados dos potes 2, 3 e 4 — o que será essencial para analisar a dificuldade de cada chave e as chances de classificação para o mata-mata.
Os horários e sedes dos jogos ainda serão divulgados pela FIFA.
Acompanhe aqui para atualização imediata quando o sorteio completo for oficializado.