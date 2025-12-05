05 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FUTEBOL

Sorteio define os grupos da Copa 2026; veja resultado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Marcio Machado/FIFA
Estados Unidos, Canadá e México sediarão os jogos.
Estados Unidos, Canadá e México sediarão os jogos.

O sorteio que definiu os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5), às 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington (EUA). A divisão seguiu o critério dos potes da FIFA, conforme ranking mundial e status de país-sede.

A cerimônia organizou as 48 seleções na primeira fase do torneio, sediado por Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil caiu no Grupo C, junto com Marrocos, adversário confirmado para a fase de grupos.

Composição dos potes

Pote Seleções (exemplos) / Critério
Pote 1 Canadá, México, Estados Unidos (paises-sede) + Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha 
Pote 2 Equipes como Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Austrália, Áustria 
Pote 3 Seleções de ranking intermediário: Noruega, Panamá, Egito, Escócia, Paraguai, Tunísia, Catar, entre outras 
Pote 4 Times vindos de repescagens e países de ranking mais baixo — vagas definidas após os play-offs continentais 

Grupo A (Grupo 1)

  • Cabeça de chave: México (pote 1) — país-sede.

Sorteado para a chave: México + uma seleção do Pote 3 + uma seleção do Pote 2 + uma do Pote 4.

Grupo B (Grupo 2)

  • Cabeça de chave: Canadá (pote 1) — país-sede.

  • Sorteado para a chave: Canadá + seleções de Pote 2, 3 e 4, conforme as regras de distribuição de confederações e equilíbrio entre grupos.

Entenda o mecanismo e os critérios

A Copa de 2026 terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 equipes.

  • Os países-sede — Estados Unidos, México e Canadá — foram automaticamente para o Pote 1, com suas posições definidas: México no Grupo A, Canadá no B, Estados Unidos no D.

  • Cada grupo terá uma seleção de cada pote, respeitando regras de confederações (limitação de países da mesma confederação por grupo, exceto Europa) para garantir equilíbrio e diversidade.

    • O que vem a seguir

    Agora, com os Grupos 1 (A) e 2 (B) definidos, resta saber os adversários sorteados dos potes 2, 3 e 4 — o que será essencial para analisar a dificuldade de cada chave e as chances de classificação para o mata-mata.

    Os horários e sedes dos jogos ainda serão divulgados pela FIFA.

    Acompanhe aqui para atualização imediata quando o sorteio completo for oficializado.

    Comentários

    Comentários