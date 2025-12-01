O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou nesta segunda-feira (1º) novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que deixam de exigir aulas obrigatórias em autoescolas. As mudanças começam a valer após a publicação da resolução no Diário Oficial da União (DOU).

Leia mais: Governo deve exigir 2 horas de aula prática para emissão de CNH

A partir da vigência da norma, o candidato à habilitação poderá escolher como será preparado para os exames, inclusive sem frequentar Centros de Formação de Condutores (CFCs). A formação poderá ser feita com instrutores autônomos credenciados ou ainda por meio de ensino a distância para a parte teórica.