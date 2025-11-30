O governador Romeu Zema (Novo) publicou vídeo no último sábado (29) em que aparece estourando fogos de artifício em sua residência em Belo Horizonte para comemorar a derrota do PT em um processo judicial contra ele.

Uma lei municipal de 2022, porém, proíbe a queima de fogos de artifício e estampido na capital mineira, assim como de outros artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso.

Procurado, o Governo de Minas encaminhou comentário do governador na postagem em que ele afirma que o ruído dos fogos teria sido adicionado na edição do vídeo.