Mais de 200 mil pés de maconha foram encontrados anteontem e destruídos pela Polícia Militar na zona rural de Barro Alto (BA), após identificação da plantação com uso de drones.

Drones localizaram a plantação ilegal na zona rural de Barro Alto. Segundo a PM, o mapeamento aéreo identificou grandes áreas usadas para cultivo de maconha. A operação foi feita após informações levantadas pelo setor de inteligência.

Operação erradicou mais de 200 mil pés de maconha. A CIPE/Semiárido (Companhia Independente de Policiamento Especializado/Semiárido) localizou um extenso plantio de Cannabis sativa em uma área de 3,8 hectares durante ações realizadas nos dias 28 e 29 de novembro.