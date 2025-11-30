O PSOL anunciou neste sábado a filiação e lançamento da pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul da ex-deputada federal Manuela d'Ávila. A formalização será feita em evento no dia 9 de dezembro, em Porto Alegre (RS).

Em nota nas redes sociais, o partido afirmou que a filiação fortalece o projeto da legenda por mudanças estruturais para o Brasil e por um mundo mais justo e fraterno.

Manuela compartilhou o anúncio falando da idade, 44, e dizendo que ao contrário do senso comum, a fase tornou os sonhos dela mais ousados.