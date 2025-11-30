O Centro do Rio foi tomado por torcedores do Flamengo na manhã deste domingo (30), que enfrentam sol forte e calor à espera do trio elétrico que trará os jogadores campeões da Libertadores.

Antes das 9h (horário de Brasília), a rua Primeiro de Março já estava lotada, com rubro-negros cantando o hino e músicas de arquibancada enquanto tentavam garantir um lugar para ver o elenco. Há torcedores em marquises, pendurados em janelas e aglomerados em calçadas e esquinas atrás de uma visão privilegiada.

O time sagrou-se no sábado (29) o primeiro clube brasileiro tetracampeão do torneio continental, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, gol de Danilo, no Monumental de Lima, no Peru.