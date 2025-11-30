Os corpos de Allane de Souza Pedrotti e Layse Costa Pinheiro, servidoras assassinadas por um colega dentro do Cefet do Rio de Janeiro, serão velados neste domingo (30).

Allane será velada no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Paciência, na zona oeste do Rio. O velório será realizado na capela 5 do cemitério e está marcado para 12h.

Layse será velada no Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade. O velório está marcado para a Capela Real Grandeza, às 12h15.