Lígia, Gerluce e Joelly, protagonistas da novela das nove da Globo, "Três Graças", engravidaram na adolescência. Na ficção, vivem na periferia de São Paulo, na comunidade chamada Chacrinha. O mesmo aconteceu fora na vida real com Quelle, 40, e Emilly, 20, moradoras da Penha, na zona leste de São Paulo, e Edlucia, 57, que vive no interior da Bahia.

A trajetória das três Graças, sobrenome das personagens, reflete a vida de muitas mulheres, em sua maioria negras, submetidas à injustiça social, à pobreza e à violência. Edlucia Barbosa Amorim engravidou aos 13 anos, após sofrer um estupro. Quelle Cristina Mourão Oliveira, uma das filhas de Edlucia, diarista, teve a primeira filha aos 15. Da segunda gestação nasceu Emilly Victoria Amorim, hoje recepcionista, que engravidou aos 16 e é mãe de um menino de três anos.

Segundo dados de 2024 do Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos), do DataSUS, a cada hora nascem, em média, 31 bebês filhos de mães adolescentes no Brasil.