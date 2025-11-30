A árvore de Natal do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi inaugurada na noite deste sábado (29). Com 57 metros de altura, ela é a maior da capital paulista. O evento de abertura contou com show de luzes no lago e uma apresentação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera.

A árvore é iluminada por mais de 330 mil LEDs e flashes estroboscópicos nas cores verde e amarela da patrocinadora Keeta, empresa chinesa de delivery de comida que começou a atuar na cidade de São Paulo nesta semana.

A novidade deste ano foi o lançamento do mascote Bira, um saruê inspirado na espécie nativa que habita o lugar. Ele foi apresentado durante o evento, em uma projeção no lago do parque.