Na primeira de uma série de cartas sobre a COP30, publicada em março, o presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago, apresentou o Balanço Ético Global (BEG). O projeto ouve pensadores, cientistas, líderes religiosos, artistas, filósofos e comunidades tradicionais sobre os compromissos éticos necessários diante da crise climática.

Na mensagem, ele cita o humanista francês François Rabelais: "Ciência sem consciência é apenas a ruína da alma".

A iniciativa se inspira no Balanço Global, um mecanismo previsto pelo Acordo de Paris que avalia o progresso dos países em direção às suas metas de redução de gases de efeito estufa.